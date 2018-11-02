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Налоги, транспорт и теневая экономика: как отечественный бизнес предлагает решать проблемы

Налоги, транспорт и теневая экономика: как отечественный бизнес предлагает решать проблемы

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о возобновлении кредитования и закон совершенствования функционирования финсектора. Первый позволит упростить процедуры внесудебного урегулирования между кредиторами и заемщиками, а второй должен повысить эффективность управления госбанками. По мнению экспертов, эти изменения будут способствовать увеличению объемов кредитования и восстановлению экономики.

Это обсуждали на встрече Президента с отечественным бизнесом, говорится в эфире программы”:https://www.youtube.com/watch?v=u-xSjz0r_UA “Фінансовий тиждень”.

Исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко отметила, что также остро стоит вопрос с развитием логистики.

“Аграрный сектор растет, и “Укразлизныця” не всегда справляется с объемами, которые должна перевезти. Украина испытывает нехватку локомотивов и вообще возможности “Укрзализныци обслуживать растущие потребности украинской экономики. Из-за этого Украина теряет доходы, теряет поступления в виде валюты, теряет налоги. И поэтому мы предложили компаниям привлекать частную тягу” – объясняет Анна Деревянко.

Кроме того, поднимался вопрос теневой экономики.

“Теневая экономика очень сильно вредит прозрачному бизнесу и государственному бюджету. Надо эффективно контролировать границу. Мы предлагаем полную фискализацию-экономику, предлагаем кэшлесс-экономику и предлагаем урегулировать вопросы электронной коммерции для того, чтобы повысить ответственность за незаконный сбыт продукции”, – отмечает эксперт.

По материалам Фінансовий тиждень
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