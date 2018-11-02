Суд отпустил экстрадированного экс-руководителя агрохолдинга "Мрия"

Бывшего председателя совета директоров и совладельца агрохолдинга “Мрия” Николая Гуту, которого экстрадировали 5 ноября из Швейцарии, суд отпустил без залога.

Об этом “Экономической правде” сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

“Вчера Шевченковский райсуд принял решение отпустить под личное обязательство только что экстрадированного из Швейцарии в Украину гр. Т. (Николай Гута – Ред.)”, – сообщил он.

“Следствие будет вести следственное управление ГУ НП г. Киева, а процессуальное руководство – за столичной прокуратурой”, – отметил Лысенко.

Напомним, в январе 2015 года Николай Гута по запросу украинской стороны был объявлен Интерполом в международный розыск. Гуту подозревают в завладении мошенническим путем деньгами восьми иностранных инвестиционных фондов на общую сумму более 100 млн долларов.

Агрохолдинг “Мрия” основан в 1992 году Иваном и Клавдией Гута. Николай Гута присоединился к Группе “Мрия” в 2002 году. Группой компаний “Мрия” владела компания Mriya Agro Holding Plc, которая была зарегистрирована на Кипре.

В свою очередь 80% кипрской компании владела еще одна зарубежная структура — HF Assets Management Limited, которой владела семья Гут. Речь идет об Иване, Клавдии и их сыновьях -Андрее и Николае Гутах.

Группа компаний “Мрия” попала в сложное финансовое положение — в августе 2014 года агрохолдинг объявил технический дефолт. Общий долг компании составлял около 1,3 миллиарда долларов.