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Страны ОПЕК+ могут вернуться к ограничениям нефтедобычи в 2019 году

Страны ОПЕК+ могут вернуться к ограничениям нефтедобычи в 2019 году

Страны ОПЕК и не входящие в картель государства могут вернутся к ограничениям добычи нефти в 2019 году, чтобы предотвратить возможное формирование переизбытка предложения на рынке.

Высокопоставленный источник в ОПЕК сказал об этом после информации о том, что лидеры глобального пакта ОПЕК+ – Россия и Саудовская Аравия – начали обсуждать возможность сокращения нефтедобычи в 2019 году.

Отмечается, что в ближайшее воскресенье в Абу-Даби состоится министерская встреча мониторингового комитета с участием представителей ряда участников ОПЕК и других стран, придерживающихся нефтяного пакта.

По материалам РБК
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