В Минагрополитики сообщили, какие дотации получат фермеры

Правительство одобрило проект постановления, который совершенствует механизм предоставления финансовой поддержки развития фермерских хозяйств и кооперативов.

Об этом сообщает Минагрополитики.

Теперь фермеры могут получать различного рода компенсации: за технику украинского производства – 2 раза в год, за семена, закупленные напрямую у производителя. Снимаются ограничения на размеры земельного участка фермерского хозяйства. Также смогут принимать участие на упрощенных условиях в различных программах.

Фермер также сможет получить прямую безвозвратную финансовую поддержку от регионального Укргосфонда.

Мои fiнансы:

К тому же фермеры получили несколько новых видов прямых дотаций:

Бюджетная субсидия для новых фермерских хозяйств – 3 000 грн на 1 гектар.

Максимальная субсидия – 60 000 грн на одно фермерское хозяйство.