В Минагрополитики сообщили, какие дотации получат фермеры

Правительство одобрило проект постановления, который совершенствует механизм предоставления финансовой поддержки развития фермерских хозяйств и кооперативов.
Об этом сообщает Минагрополитики.
Теперь фермеры могут получать различного рода компенсации: за технику украинского производства – 2 раза в год, за семена, закупленные напрямую у производителя. Снимаются ограничения на размеры земельного участка фермерского хозяйства. Также смогут принимать участие на упрощенных условиях в различных программах.
Фермер также сможет получить прямую безвозвратную финансовую поддержку от регионального Укргосфонда.
Мои fiнансы:
К тому же фермеры получили несколько новых видов прямых дотаций:
- Бюджетная субсидия для новых фермерских хозяйств – 3 000 грн на 1 гектар.
- Максимальная субсидия – 60 000 грн на одно фермерское хозяйство.
- Размер субсидии на каждого фермера – 5,5 прожиточного минимума (до 30 000 грн).