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В Киеве будут судить квартирного мошенника за многомиллионную аферу

В Киеве будут судить квартирного мошенника за многомиллионную аферу

Квартирный аферист, завладевший элитной недвижимостью в центре столицы, предстал перед судом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

“Киевская местная прокуратура № 10 направила в Шевченковский районный суд г.Киева обвинительный акт в отношении злоумышленника, который мошенническим путем завладел элитной недвижимостью на Лукьяновке стоимостью более 3,6 млн гривен”, — говорится в сообщении.

Объектом преступления стала 3-этажная квартира площадью 500 кв.м. по ул. Мельникова в Шевченковском районе столицы.

Как установлено досудебным расследованием, для реализации мошеннической схемы подозреваемый приобрел и использовал поддельные правоустанавливающие документы, на основании которых в конце июля 2015 года зарегистрировал на подставное лицо право собственности на данный объект недвижимости. В дальнейшем, для легализации полученного мошенническим путем имущества, квартиру четырежды отстранили в пользу подконтрольных подозреваемому лиц, в том числе с использованием поддельных решений судов.

По результатам предварительного расследования мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 358 и ч. 4 ст. 190 УК Украины.

На незаконно отчужденное имущество наложен арест.

За совершенное злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По материалам УНН
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