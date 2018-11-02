По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (20,455 млн и 28,611 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (36 и 28). Максимальный курс продажи доллара 28,11 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,00-28,01 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствуют 64 активные заявки по доллару на сумму более 49,066 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,1100 – 1 000
28,0300 – 2 000
28,0100 – 80 000
28,0000 – 500
28,0000 – 10 000
28,0000 – 10 000
28,0000 – 9 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,9700 – 6 000
28,0000 – 10 000
28,0100 – 30 000
28,0100 – 20 000
28,0100 – 25 000
28,0100 – 15 000
28,0100 – 30 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0343 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,9845 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.