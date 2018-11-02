По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (20,455 млн и 28,611 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (36 и 28). Максимальный курс продажи доллара 28,11 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,00-28,01 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 64 активные заявки по доллару на сумму более 49,066 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,1100 – 1 000

28,0300 – 2 000

28,0100 – 80 000

28,0000 – 500

28,0000 – 10 000

28,0000 – 10 000

28,0000 – 9 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,9700 – 6 000

28,0000 – 10 000

28,0100 – 30 000

28,0100 – 20 000

28,0100 – 25 000

28,0100 – 15 000

28,0100 – 30 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0343 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,9845 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.

Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.