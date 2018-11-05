Какие новые авто могут появиться в Украине до конца 2018 года

Меньше двух месяцев осталось до конца 2018 года. Но это не значит, что в Украине в нынешнем году уже не появятся автомобильные новинки.

Skoda Fabia

В Украине буквально только что начались продажи обновленной Skoda Fabia. Малолитражный чешский бестселлер получил некоторые изменения в дизайне кузова (рестайлинговые фары и новая решетка радиатора) и в салоне.

Chery Tiggo 4

Официальная премьера нового кроссовера Chery Tiggo 4, у которого дорожный просвет составляет 171 мм, состоялась буквально несколько дней назад.

Toyota Proace

На прошлой неделе в Украине представили новый минивэн Toyota Proace. Ранее этой модели в нашей стране официально не было. Его главным конкурентом должен стать VW Transporter\\Multivan.

Jeep Wrangler

В прошлом месяце в Украине начались продажи внедорожника Jeep Wrangler нового поколения. У него под капотом располагается 2,0 л бензиновый двигатель мощностью 272 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом» ZF. Внедорожник сохранил свой классический дизайн, но получил современные технологии.

BMW X5

Уже в ближайшие дни в Украине пройдет презентация BMW X5 нового поколения. Этот люксовый кроссовер получил огромное количество современных технологий. Вы будете потрясены высочайшим уровнем комфорта в салоне. Уже в базовой комплектации кроссовер имеет очень мощный двигатель.

Rolls-Royce Cullinan

До конца текущего года в Украине появится роскошный внедорожник Rolls-Royce Cullinan. Его длина превышает 5 метров. Под капотом находится 6,75 л двигатель мощностью 571 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Привод – полный.

Kia Ceed

Скоро в нашей стране начнутся продажи Kia Ceed нового поколения. Автомобиль получил довольно заметные изменения в дизайне кузова и в салоне. Салон отделан более качественными материалами.

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