Разработали метод, позволяющий отслеживать присутствие людей в помещении посредством сигналов Wi-Fi

Ученые из Чикагского университета разработали метод, позволяющий при помощи находящихся в помещении устройств с поддержкой Wi-Fi и расположенном снаружи приемнике отслеживать присутствие людей внутри комнаты. Описанная разработчиками атака подразумевает использование для «подсветки» роутеров, умных колонок и других устройств, расположенных стационарно внутри дома.

Как сообщается, предложенный инженерами метод состоит из двух этапов: локализации источников сигнала (если расположение источников неизвестно, то рассчитать отражение сигналов Wi-Fi от цели сложно) и непосредственно наблюдения.

С целью упростить процесс сбора информации об источниках сигнала исследователи создали приложение для смартфона, которое одновременно записывает мощность принимаемого сигнала для каждого Wi-Fi устройства в помещении, а также перемещение смартфона на основе данных акселерометра. Таким образом, атакующему достаточно просто походить мимо помещения с включенным приложением для сбора нужного количества данных.

После этого смартфон необходимо разместить неподвижно возле помещения. Поскольку теперь программе известны статичные положения передатчиков внутри помещений и приемника снаружи, по изменению сигналов из-за их отражений от человека она может рассчитать данные о его движениях.

Разработчики провели несколько экспериментов для проверки метода, проводившихся в 11 разных помещениях с использованием множества устройств различных типов, в том числе умных колонок и камер, роутеров, смартфонов и других. Испытания показали, что эффективность метода сильно зависит от количества устройств Wi-Fi, работающих в качестве излучателей.