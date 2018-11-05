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Разработали метод, позволяющий отслеживать присутствие людей в помещении посредством сигналов Wi-Fi

Разработали метод, позволяющий отслеживать присутствие людей в помещении посредством сигналов Wi-Fi

Ученые из Чикагского университета разработали метод, позволяющий при помощи находящихся в помещении устройств с поддержкой Wi-Fi и расположенном снаружи приемнике отслеживать присутствие людей внутри комнаты. Описанная разработчиками атака подразумевает использование для «подсветки» роутеров, умных колонок и других устройств, расположенных стационарно внутри дома.

Как сообщается, предложенный инженерами метод состоит из двух этапов: локализации источников сигнала (если расположение источников неизвестно, то рассчитать отражение сигналов Wi-Fi от цели сложно) и непосредственно наблюдения.

С целью упростить процесс сбора информации об источниках сигнала исследователи создали приложение для смартфона, которое одновременно записывает мощность принимаемого сигнала для каждого Wi-Fi устройства в помещении, а также перемещение смартфона на основе данных акселерометра. Таким образом, атакующему достаточно просто походить мимо помещения с включенным приложением для сбора нужного количества данных.

После этого смартфон необходимо разместить неподвижно возле помещения. Поскольку теперь программе известны статичные положения передатчиков внутри помещений и приемника снаружи, по изменению сигналов из-за их отражений от человека она может рассчитать данные о его движениях.

Разработчики провели несколько экспериментов для проверки метода, проводившихся в 11 разных помещениях с использованием множества устройств различных типов, в том числе умных колонок и камер, роутеров, смартфонов и других. Испытания показали, что эффективность метода сильно зависит от количества устройств Wi-Fi, работающих в качестве излучателей.

По материалам ITC.ua
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