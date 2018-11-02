Центр Киева остановился в пробках из-за протеста владельцев "еврономеров"

Масштабные акции на сегодня, 7 ноября, анонсировали автомобилисты. На протесты они собираются в нескольких местах столицы.

Как передает ТСН, в правительственном квартале владельцы легковых автомобилей на еврономерах будут требовать доступной растаможки машин.

В настоящее время на обочинах улиц вокруг Верховной Рады уже припаркованы сотни “еврономеров”. А водители грузовиков собираются перекрывать проспект Победы возле Министерства инфраструктуры. Жителям и гостям Киева советуют сегодня объезжать центр города, поскольку ожидаются огромные пробки.

Руководители движения “АвтоЕвроСила”, которые являются организаторами акции, заранее извинились перед всеми, кто почувствует неудобства из-за митинга. Акция будет продолжаться сегодня и завтра. В движении отметили, что на акцию съедутся владельцы автомобилей на еврономерах со всей Украины.