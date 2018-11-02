Андрей Ивасив: проект закона «О почтовой связи». Угроза ли это для рынка логистики?

Проект закона «О почтовой связи» в том виде, в котором мы наблюдаем его с момента инициирования, имеет главную цель – введение регулятора рынка.

По сути, речь идет о возвращении лицензирования почтовой связи. В случае принятия закона, Национальная комиссия, которая сегодня осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), будет принимать заявки от субъектов хозяйствования или предпринимателей, и решать, могут ли те предоставлять почтовые услуги.

Кроме этого, комиссия получит свободный доступ к информации о бенефициарах и управляющих лицах.

Обозначенные полномочия НКРСИ нарушают основные принципы государственной регуляторной политики, а именно – адекватность, целесообразность, эффективность. Кроме того, регулятору предоставляются беспрецедентные для отрасли права наказывать (штрафовать) участников рынка почтовых услуг, а также через суд полностью запрещать заниматься деятельностью по оказанию почтовых услуг, которые являются вопиющим фактом нарушения права любого субъекта на свободу законной предпринимательской и хозяйственной деятельности.

Кроме того, проект закона предполагает ввести обучение и повышение квалификации для сотрудников почтовых служб через государственного регулятора.

Возможно, сама по себе идея и имеет хорошие намерения, однако, в современном порядке ведения предпринимательской деятельности она утопична, ведь неизвестно, чему могут научить государственные структуры, которые очень далеки от рынка почтовых перевозок.

Чиновники, в лице государственного регулятора, собираются определять, что такое качественная почтовая услуга.

Понятно, что не потребители будут решать, насколько качественно их обслуживали, а НКРСИ. Это настолько далеко от задекларированной необходимости в проекте закона – развитие конкурентного рынка почтовых услуг.

Разработчики законопроекта ратуют на европейский опыт, где наличие регулятора в почтовой сфере имеет место быть, однако с украинскими реалиями и проектом закона «О почтовой связи» с европейским регулятором мало что объединяет.

Например, в большинстве европейских стран регулятор регламентирует деятельность исключительно назначенного оператора, или нескольких назначенных операторов, если такие существуют. Также обязывает последнего предоставлять частным операторам доступ к своей сети отделений.

Регулятор никоим образом не вмешивается в деятельность частных почтовых операторов, чья конкуренция базируется исключительно на величине тарифов и качестве сервисов.

Объясняются эти полномочия очень просто. С одной стороны, цель европейского регулятора – отменить монополию государственной почты, имеет поддержку от государства в виде субвенций, а также наиболее проникающей сеть отделений.

С другой стороны – обеспечить прозрачные равные условия для всего рынка, выполняя в некотором роде антимонопольную функцию.

На мой взгляд, в случае принятия проекта закона «О почтовой связи» в Украине регулятор возьмет на себя функции тотального контроля с возможными коррупционными составляющими, а не построения рынка равных возможностей.

Так, регулятор начнет дублировать функции других регуляторных служб – Государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей, налоговой службы и Антимонопольного комитета.

Вряд ли это возымеет положительный эффект для почтового рынка, почтовых служб, потребителей и самого государства, однако однозначно станет еще одним прецедентом для блокировки полноценной работы компании не менее чем на 10 дней.

Кроме введения регулятора и наблюдателя на рынке новый проект закона приведет к установлению монополии на некоторые виды услуг (например, отправка корреспонденции и посылок до 10 кг) назначенным в Украине национальным оператором.

В Украине сегодня назначен только один почтовый оператор и он участвует в разработке законопроекта «О почтовой связи». Складывается устойчивое впечатление, что рынок пытаются «продавить», выдвинув одинаковые требования ко всем почтовым операторам – там, где изначально речь не идет о равных возможностях назначенного оператора и частных почтовых служб.

Например, назначенный почтовый оператор в Украине не допускает другие почтовые службы к использованию собственных представительств или сети, хотя неоднократно подчеркивает убыточность большого количества представительских точек.

Проект закона «О почтовой связи» также не предусматривает возможность обязать назначенного оператора предоставить такой доступ.

Еще один яркий пример – выплаты компенсаций за ущерб, нанесенный посылке: в случае с частным оператором выплаты осуществляются в полном размере из собственных активов. На основании задекларированной оценочной стоимости груза.

При этом, назначенный оператор в Украине выплачивает убытки в четко определенном размере, привлекая активы государства.

Проект закона «О почтовой связи» в том виде, в каком он есть сегодня, не может быть реализован. Наличие регулятора рынка недопустимо и даже «злокачественно». Регулятор не должен вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятий, а должен регулировать исключительно назначенного (-ных) оператора.

Андрей Ивасив, соучредитель «Delivery Group», председатель комитета по транспорту и логистике при СУП (Союз украинских предпринимателей)