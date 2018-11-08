Бизнес с 2019 года начнет сдавать финотчетность в формате XBRL

В Украине внедряют систему представления предприятиями финансовой отчетности в едином электронном формате ХBRL.

Запуск этой системы планируется в І квартале 2019 года.

«Эта система позволит осуществлять сбор, обработку, проверку и раскрытие регулярной финансовой отчетности предприятий в едином электронном формате – в стандарте XBRL. XBRL (англ. eXtensible Business Reporting Language – расширяемый язык деловой отчетности) является современным стандартом представления финансовой отчетности в электронном виде», – говорится в сообщении.

В НКЦБФР отмечают, что система упростит ведение бизнеса для украинских компаний. Они будут представлять обязательную финансовую отчетность по принципу «единого окна»: в одном универсальном формате для всех регуляторов финансового рынка (НКЦБФР, НБУ, Минфин, Нацкомфинуслуг).

Ранее финансовая отчетность подавалась каждому регулятору отдельно, при этом форматы подачи отчетов отличались друг от друга.

«Построение этой системы и переход к электронному составления и представления отчетности в формате, понятном инвесторам, является очень важным шагом. Это создаст основу для прозрачной и эффективной экономики», – сказал глава НКЦБФР Тимур Хромаев.