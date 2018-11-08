Nikola Motor представила свой третий водородно-электрический грузовик Nikola Tre (фото)

Американский производитель экологически чистых транспортных средств Nikola Motor представил третий по счету грузовик Nikola Tre, предназначенный специально для европейского рынка.

От своих американских коллег модель отличается характерной для целевого рынка бескапотной компоновкой, а название «Tre» переводится с норвежского как «три», то есть модель Nikola Tre (EU), продолжающая линейку из ранее представленных Nikola One и Nikola Two.

Широкой публике прототип Nikola Tre покажут на специально организованной выставке Nikola World, которая пройдет в Финиксе (США) 16-17 апреля 2019 года.

В зависимости от конфигурации, Nikola Tre получит двигательную установку мощностью от 500 до 1000 л.с., колесную формулу 6×4 или 6×2 и запас хода от 500 до 1200 км. Модель отвечает всем требованиям, предъявляемым к грузовикам в странах Европы.

Первые реальные тесты грузовика в Европе начнутся в Норвегии в 2020 году, при этом в данный момент руководство Nikola Motor определяется с местом размещения европейской фабрики по сборке водородных грузовиков.