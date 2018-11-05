Инна Демченко: что нужно знать о банковских картах, отправляясь за границу

Если Вы только собираетесь оформить карту, то стоит помнить, что ее преимущества и условия зависят от класса, платежной системы, к которой она относится, и банка, который ее выпустил.

Класс карты

Некоторые утверждают, что за границу обязательно нужно отправляться с именной, чипованной картой. Это не совсем так, поскольку почти любая действующая карта международных платежных систем Master Card и Visa предоставит возможность использовать ее в большинстве банкоматов и пунктов, в которых принимаются карты этих систем. Однако, если у Вас неименная карта самого простого класса, то Вы все же можете столкнуться со сложностями в ее использовании, например, при аренде автомобиля, при расчете в самолете, регистрации карты в приложении по заказу такси, и т.д.

Преимуществом такой карты является низкая стоимость ее оформления и незначительная плата за годовое обслуживание – не более 500 грн в год. Что касается наличия чипа, то большинство POS-терминалов, например в Европе, принимают карты без чипа (с магнитной лентой), но иногда кассиры могут отказаться принимать такую карту просто потому, что не знают, как с ее помощью произвести оплату.

При этом в США, наоборот, много POS-терминалов не оборудованы устройствами для работы с чипованными картами. Поэтому путешествовать с такой картой все же можно, но только если Вы не успели оформить другую или если не планируете ее активно использовать.

Карта более высокого уровня: Master Card Platinum/World Elite или Visa Platinum/Infinite – не только подчеркнет Ваш статус, но и предоставит ряд дополнительных преимуществ для путешественников. Так, оформив премиальную карту, вы можете воспользоваться в аэропорту услугами Fast Line, PriorityPass, доступом к бизнес-залам Lounge Key, бесплатной упаковкой багажа, страхованием, поддержкой консьерж-сервиса 24/7.

Такие карты предоставляют своему владельцу скидки при бронировании отелей, покупке авиабилетов, посещении ресторанов, имеют масштабные программы кэшбеков и накопления бонусов, скидки на аренду автомобилей. Могут включать в себя страхование владельца, медицинскую или юридическую помощь в случае необходимости.

Однако, стоимость выпуска и обслуживания таких карт составляет от 4000 грн и может достигать 20 000 грн в год.

Дополнительно к бонусам, которые предоставляются со стороны платежных систем – банки часто вместе с премиальной картой предлагают клиенту целый пакет услуг, который может быть ему интересен – аренду индивидуального сейфа на период путешествия, помощь в возвращении Tax Free за покупки, сделанные за границей, выпуск дополнительных карт членов семьи клиента и т.д.

Тарифы

Кроме валюты, в которой открыт Ваш собственный счет, стоит обращать внимание на валюту платежной системы, через которую будет осуществляться расчет. В Visa это американский доллар. В Master Сard это может быть как евро, так и доллар. В большинстве случаев все же евро. Ниже приведены примеры того, как осуществляется расчет:

К тому же, банки еще могут дополнительно взимать комиссию за конвертацию. Стоит обращать внимание на этот аспект при оформлении карты.

Кроме того, надо помнить, что в момент расчета за рубежом средства на карте только блокируются. А окончательно списаны со счета они будут только через несколько дней. После того, как будет произведен расчет со всеми участниками сделки.

При этом сумма может измениться за счет курсовых колебаний. Для того, чтобы проверить корректность списания средств с карты и избежать неприятной ситуации, следует выяснить у Вашего банка курс валют по картам (курс блокировки и курс списания). При снятии средств в банкоматах за рубежом комиссия может составлять 1-3%. По премиальным картам комиссия за такую операцию часто может отсутствовать.

Безопасность

Если Вы потеряете неименную карту за рубежом, или у Вас ее изымет банкомат, для того чтобы вернуть ее и доказать, что она принадлежит именно Вам, понадобится больше времени. При потере премиальной карты Вы получите более изысканный сервис, карту можно будет срочно перевыпустить. Также может быть предоставлена возможность экстренно получить средства через любое банковское отделение.

Если у Вас уже есть карта, с которой собираетесь за границу, то нужно:

заблаговременно связаться с банком, который выпустил карту, выяснить действующие лимиты на проведение операций и в случае необходимости изменить их;

уведомить банк о запланированной поездке, период путешествия и страну пребывания;

большинство банков предоставляют клиентам возможность связаться с контакт-центром через Viber, Skypе или другие мессенджеры. Выясните, есть ли такая возможность. Это сэкономит Ваши средства в случае необходимости звонить в банк из-за рубежа;

попросите банк изготовить дополнительную карту к Вашему основному счету. Это позволит продолжить использование средств за рубежом в случае, если Вы потеряете карту или ее не вернет банкомат;

убедитесь, что по Вашему счету подключен смс-банкинг. Это позволит контролировать осуществленные операции и состояние счета.

Эти простые правила помогут получить только позитивные впечатления во время путешествия и избежать неприятных неожиданностей.

Инна Демченко, финансовый аналитик, эксперт рынка кредитования