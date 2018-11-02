Госгеонедра выставляет четыре углеводородных участка на электронный аукцион

В ближайшие 10 дней Государственная служба геологии и недр выставит на аукцион по процедуре электронных торгов 4 углеводородных участка.

Об этом 6 ноября во время XVI международного форума “Топливно-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее” сказал в.и.о. председателя Государственной службы геологии и недр Олег Кирилюк, сообщает корреспондент Укринформа.

“Мы в пределах 10 дней сможем объявить минимум 4 участка для проведения аукциона”, – рассказал Кирилюк.

По его словам, в рамках 9 областей было определено около 30 участков с площадью более 7 тыс. км, которые могут быть выставлены на электронные торги.

“По данным участкам уже проведено ряд мероприятий. Они направлены для согласования в областные советы. Полтавский совет уже согласовал 2 участка из тех, которые мы будем выставлять в ближайшее время”, – добавил Кирилюк.