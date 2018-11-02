Fitch сомневается в шансах "Нафтогаза" взыскать более 2,6 млрд долл. с "Газпрома"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что НАК “Нафтогаз Украины” не сможет взыскать средства с ОАО “Газпром” в рамках решения Стокгольмского арбитража. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте агентства от 2 ноября, передает УНН.

В агентстве отметили, что “Газпром” решил обжаловать решение арбитража, а “Нафтогаз” пока ничего не получил, хотя пытался ускорить выплаты в нескольких юресдикциях.

“Мы консервативно не учитываем в наших прогнозах чистое вознаграждение в сумме 2,6 млрд долл. США, а также проценты в пользу НАК “Нафтогаз Украины”, поскольку ее время неопределенно”, – говорится в релизе.

В отчете Fitch присвоил еврооблигациям “Нафтогаза”, которые будут выпущены в форме кредитных нот, предварительный рейтинг “В-” и рейтинг восстановления активов “RR4”.