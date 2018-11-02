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ГФС разоблачила схему легализации 7 млн грн на рынке природного газа

ГФС разоблачила схему легализации 7 млн грн на рынке природного газа

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков разоблачили преступную схему легализации 7 млн грн, полученных преступным путем. Об этом сообщила пресс-служба фискального органа.

“Раскрыта преступная схема легализации 7 млн ​​грн, полученных преступным путем”, — говорится в сообщении.

Должностные лица предприятий, предоставляющих услуги распределения и транспортировки газообразного топлива по трубопроводам в Киевском регионе, по предварительному сговору с неустановленными лицами в течение 2017-2018 годов проводили финансово-хозяйственные операции с использованием более 250 фиктивных предприятий.

“Как оказалось, такие финансовые сделки проводились с незаконно добытыми безналичными средствами, полученными в результате аферы, которая квалифицируется как общественно опасное противоправное деяние. Она, в свою очередь, предшествовала легализации доходов, в особо крупном размере, в сумме около 7 млн гривен”, – отмечается в сообщении.

По материалам УНН
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