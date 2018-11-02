Таможенные поступления в октябре превысили запланированные на 12% - ГФС

В общий фонд государственного бюджета в октябре 2018 года направлено 35,6 млрд грн таможенных платежей, что на 12% превышает запланированные показатели Министерства финансов.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

«В целом в октябре 2018 года в общий фонд государственного бюджета направлено 35,6 млрд грн таможенных платежей, что почти на 12% превышает запланированные показатели Министерства финансов по поступлениям. Бюджет дополнительно получил 3,8 млрд гривень», – говорится в сообщении.

В Государственной фискальной службе отмечают, что в октябре среднедневные поступления таможенных платежей составили почти 1,8 млрд грн. Это наибольший показатель среднедневных поступлений в 2018 году. По сравнению с октябрем 2017 года эта сумма выросла на 23%, или на 333 млн грн, а с октябрем 2016 года – на 61%, или на 663 млн гривень. Рост суммы среднедневных таможенных поступлений в 2018 году наблюдается в течение последних месяцев. Так, в сентябре этот показатель составлял почти 1,7 млрд грн, в августе – 1,5 млрд грн, в июле – 1,4 млрд гривень.