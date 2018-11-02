Xiaomi готовит флагманский смартфон с процессором Snapdragon

Гаджет Xiaomi Mi 9, который покажут в первой половине 2019 года, станет первым телефоном с чипсетом Snapdragon 8150.

Ожидается, что первые месяцы Mi 9 будет продаваться только в Китае, пишет GizmoChina, ссылаясь на информацию, поступающую из цепочки поставок.

7-нанометровый процессор Snapdragon 8150 (ранее известный как Snapdragon 855) пока не представлен Qualcomm официально. Однако именно этот чип ляжет в основу большинства флагманских смартфонов 2019 года. Ожидается, что новинка будет на 50% превышать Snapdragon 845 в однопоточном тесте и на 25% при использовании всех ядер.

Флагманский смартфон Mi 9 будет оснащен тройными задними камерами с 48-мегапиксельным Sony IMX586 в качестве основного датчика. Обычные варианты телефона могут поставляться с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти. Топовый вариант может включать в себя 10 ГБ оперативной памяти.

Ожидается, что в телефоне появится сканер отпечатков пальцев под дисплеем, который предполагает, что гаджет получит дисплей AMOLED. Интересно, что гаджет может получить длинный экран с соотношением сторон 21 к 9.