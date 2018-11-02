Межбанк: доллар к 27,94/27,95 уронил дефицит покупателей, усилий НБУ оказалось маловато

Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,00/28,02 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.16 доллар, покинув виртуальную сферу, заметно потерял в цене, оказавшись на уровне 27,97/27,99 UAH/USD.

Коррекция курса доллара на открытии торгов на межбанке состоялась, несмотря на то, что проявились признаки расширения гривневой ликвидности.

Об этом дали понять повысившиеся с уровня 50 172,6 млн грн к отметке 51 840,3 млн грн остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

К 10.22 котировки безналичного «американца» на межбанке опустились 27,96/27,98 UAH/USD в сопровождении преобладания предложения СКВ. «Ждем регулятор», – был кратким наш консультант.

Около 10.47 Киева в сопровождении «медвежьего» настроения курс доллара на межбанке просел к 27,94/27,97 UAH/USD. Торги проходили без участи регулятора. Во всяком случае, на это время.

По состоянию на 11.06 на межбанке цена доллара пролонгировала нисходящую динамику, немного замедлив снижение и откатившись к цифре 27,94/27,95 UAH/USD. Потенциальные покупатели не торопятся приобретать СКВ.

Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo оставались на приподнявшейся еще 31 октября отметке 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что это состояние цен «ночной» гривны противоречит росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

К 11.17 доллар, замедлив коррекцию, не покинул отметку 27,94/27,95 UAH/USD.

Не исключено, что в этом «заслуга» регулятора, выкупившего с платформы Matching до $10,0 млн.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,000 / 28,020

евро – 31,914 / 31,934

российский рубль – 0,4232 / 0,4240

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1409 / 1,1410

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