Олег Кузнецов: остров невезения. Почему Tesla несет убытки

В апреле издание The Information опубликовало статью о неожиданных кадровых изменениях в компании Тесла. Согласно обнародованным данным, Илон Маск взял под личный контроль процесс производства автокаров Model 3, сместив с должности вице-президента по разработке Дуга Филдса.

Сам Маск очень негативно воспринял публикацию, раскритиковав ее автора в своем Твитере. Тот ответил, и завязалась горячая перепалка на глазах у тысяч фоловеров. В итоге журналист предложил бизнесмену интервью, но получил жесткий отказ. «Алло, мне нужно строить автомобили», – сказал тогда Илон Маск.

Этот скандальный случай – лишь один из множества, с которыми компания Tesla и лично Илон Маск имели дело за последний год, как минимум. И все эти скандалы – одновременно и причина, и следствие последних неудач Tesla, в том числе – и с выпуском Model 3. Но обо всем по порядку.

Вначале был масштаб

Компания Tesla изначально поставила перед собой грандиозную цель. Ее основатели – Мартин Эберхард и Марк Тарпеннин – не просто хотели строить электрокары. Нет, они стремились трансформировать транспортную отрасль в целом, перевести все авто на электричество и таким образом снизить зависимость от «нефтяной» иглы.

Очень амбициозные планы, которые требуют не просто много денег. Нужно предусмотреть и найти эффективные решения очень многим глобальным проблемам. Одна из первых среди них – отсутствие необходимой инфраструктуры. В мире элементарно не производят такого количества литий-ионных аккумуляторов, чтобы массово строить электрокары.

По этой причине Tesla даже построила собственный завод по производству батарей («Гигафабрика» – ред.). Вынужденная мера, которая, однако, потребовала от компании дополнительных денежных вливаний и впоследствии стала одной из причин того, что стоимость первого авто Tesla – Родстера – превысила 100 тысяч долларов вместо планируемых 85 тысяч.

Тесла также пришлось развивать сеть заправочных станций, чтобы обеспечить своим клиентам комфортное пользование автомобилями. И опять же, это дополнительная нагрузка на бюджет компании. Тут Тесла пошла еще дальше, заявив, что все ее зарядочные станции бесплатны в использовании. Сначала такая возможность была введена для водителей авто Тесла, позднее – вообще для всех владельцев электрокаров.

Вот эта страсть к масштабу, к слову, и является одной из главных проблем Тесла. Компания не мелочится ни в чем: ни в планах, ни в способах их реализации.

В одной из последних и наиболее нашумевших биографий Илона Маска «Elon Musk: Tesla, SpaceX and the Quest for Fantastic Future» подробно описывается процесс производства Tesla Roadster. Он затянулся и, как говорилось выше, превысил первоначальный бюджет в два раза. Причина оказалась прозаичной. Тогдашний СЕО Тесла Мартин Эберхард приобретал для разработки дорогие запчасти, которые к тому же доставлялись из разных концов света. Кузовные панели, например, производились во Франции, электромоторы должны были поступать из Тайваня и т.д.

Когда Маск (а он уже на тот момент являлся главой совета директоров и главным инвестором компании — ред.) узнал о подобном расточительстве, то сразу же сместил Эберхарда с должности. А Tesla вошла в жесткий режим экономии, но даже так не смогла снизить стоимость разработки до запланированной цифры и в итоге сама оказалась без денег. К тому моменту уже шел 2008 год, а вместе с ним – и финансовый кризис, который не позволил Тесла привлечь дополнительное финансирование.

Нельзя не отметить, что и сам Илон Маск значительно усложнил первоначальную конструкцию Тесла Родстер. Он хотел больше комфорта и требовал изменить сиденья и двери. Он настоял на кузове из углеволокна, а также потребовал, чтобы двери Roadster открывались нажатием пальца на электронные сенсоры, а не с помощью ручки. Все это крутые фишки, безусловно, но вопрос в том, так ли они были необходимы? Компании нужно было предоставить миру надежный и удобный электрокар, а не какое-нибудь супергеройское авто сродни «бэтмобилю».

Можно предположить, что все это делалось для того, чтобы поразить публику и привлечь больше внимания. А что-что, но привлекать внимание Илон Маск умеет. Вспомнить хотя бы его акцию с запуском электрокара Родстер в космос. Это было громко, эффектно и отлично отводило внимание общественности от того факта, что 2017 год компания Тесла завершила с убытком $1,96 млрд.

Что интересно, тактику «чем шире размах – тем лучше» Илон Маск продолжает использовать дальше. Так, выпущенные после Родстера электрокары Tesla Model S и Tesla Model X обладают еще большим оборудованием, оснащены панорамными стеклами. В Model X панорамное лобовое стекло плавно переходит в панорамную крышу. А ведь подобное решение требует тщательной проработки.

Стекло – хрупкий материал и необходимо обеспечить его максимальную прочность и безопасность для пассажиров в чрезвычайных ситуациях. Для этого производится целый ряд тестов, основной из которых – изучение «поведения» стеклянной панели при опрокидывании автомобиля. А это, опять же, время и деньги, которых у Тесла на момент запуска Tesla Model X было в обрез.

И не забудем о «крыльях чайки» (хотя Тесла использует термин Falcon Wing – «крыло сокола» – ред.) – автоматических дверях, открывающихся вверх. Подобная новация потребовала от компании разработки ультразвуковых датчиков, способных «видеть» сквозь металл, потому что дизайнеры сочли стандартную систему внешних датчиков непривлекательной. Эти двери также потребовали от инженеров усовершенствования и усиления конструкции крыши автомобиля для обеспечения большей безопасности при столкновении.

И опять же возникает вопрос: для чего? Острой практической необходимости ни в панорамном стекле, ни в «крыльях» нет. Да, красиво, да, футуристично, но долго и дорого в производстве! Зато это объясняет, почему Tesla так долго терпит убытки и не может выйти «в плюс».

Без крутых штучек не обошлось даже в Tesla Model 3 – первом доступном электрокаре бренда. Что, вероятно, также стало причиной задержки с его выпуском и как следствие – финансовых проблем компании.

Автомобиль, среди прочего, оборудован скрытыми дверными ручками. Со стороны выглядит круто, но в быту не очень практично, поэтому производители используют такие ручки для ограниченных по количеству выпуска суперкаров (например, Aston Martin Vantage — ред.). А Tesla внедрила подобное решение в серийный массовый автомобиль. Зачем? Потому что круто, видимо. Потому что так, в понимании Илона Маска, должен выглядеть автомобиль будущего.

Но не стоит забывать, что использовать его будут на дорогах пока еще настоящего, а значит, и соответствовать он должен потребностям все же времени настоящего.

Скандалы, интриги, расследования

Все вышеописанные недочеты в работе Tesla дополнительно усиливаются почти непрекращающимся негативным информационным потоком.

Так, весной компания отозвала 123 тысячи своих машин в связи с проблемой в одном из компонентов усилителя руля. Почти одновременно с этим произошло еще два события: началось расследование январского ДТП с участием Tesla Model S, а рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг компании до уровня В3 с негативным прогнозом.

После этого акции Тесла упали на 8% всего за день. А за апрель в целом падение составило 21%.

Негативно на репутации компании и стоимости ее акций сказалась череда увольнений. Из Тесла уходят как руководители, так и обслуживающий персонал. Только в сентябре, например, компанию покинули Сара О’Брайен, вице-президент по связям с общественностью, Габриэль Толедано, начальник отдела кадров, и Дейв Мортон, главный бухгалтер. Вице-президент по международным финансам и операциям Джастин Макани ушел в октябре. Такие кадровые перестановки говорят о дисбалансе внутри компании.

И, наконец, поведение самого Илона Маска. Например, его первоапрельский твит о банкротстве Тесла или более поздний, августовский – о намерении выкупить все ту же Тесла и сделать ее приватной. Очень странные заявления, со стороны можно даже подумать, что Илон Маск будто специально отпугивает инвесторов. Но, скорее всего, это была часть плана. Плана, который реализовать так и не получилось.

Так, в конце лета СМИ распространили новости о возможной продаже Тесла Суверенному фонду Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF). Потом, правда, Маск их опроверг, уточнив, что это были лишь разговоры, ничего больше. Может и так, но то, что предприниматель действительно размышлял об изменении формы собственности компании, подтверждает, например, его письмо к сотрудникам компании. В нем предприниматель поясняет, что переход к приватной модели освободит компанию от спекуляций по поводу стоимости акций и позволит эффективнее концентрироваться на своей работе.

А в СМИ и так часто мелькают новости о недовольстве Маска давлением, которое инвесторы оказывают на работу Тесла. Это как минимум доказывает, что он всерьез рассматривал возможность сделать Тесла приватной.

Что дальше?

Как известно, твит Маска о приватном будущем Тесла вызывал не просто шумиху среди инвесторов, но и привлек внимание американской Комиссии по ценным бумагам. Она провела расследование, в ходе которого Маска признали мошенником и оштрафовали. Также он лишится места главы совета директоров. Как это отразится на Тесла?

Вряд ли стоит ожидать больших проблем. Скептики утверждали, что без Маска у руля акции Тесла тут же обвалятся. Снижение цены действительно было после объявления решения Комиссии, но сейчас ситуация выравнивается. На данный момент стоимость акций даже выше, чем была в первой половине года. Да и тот факт, что Маск больше не в кресле директора, не означает, что он не сможет и дальше участвовать в делах компании и развивать производство автомобилей.

Наконец, уход Маска с руководящей должности может, наоборот, обернуться плюсом. Затянувшееся сложное финансовое положение компании говорит о том, что сама она не способна ничего исправить. Ей нужны новые силы и новые лица, которые не будут отвлекаться на скандалы с журналистами или на управление другой компанией (Илон Маск помимо Тесла также продолжает развивать и SpaceX).

Гораздо больше неприятностей компании сулит возбуждение уголовного дела в ФБР. В Бюро расследований подозревают, что Тесла вводила в заблуждение инвесторов.

Подводя итоги

Надо отдать должное: компания Тесла произвела настоящую революцию в автомобилестроении. Она доказала, что электрокары действительно могут составить конкуренцию традиционным машинам, а отказ от нефти в транспортной сфере вполне реален.

Tesla Roadster стал первым электрокаром, который объединил в себе одновременно колоссальные технические возможности, потрясающие дизайн и комфорт (хотя тут, конечно, на любителя, все же пристрастие Тесла к минимализму по вкусу далеко не всем — авт.). Его выпуск вынудил и другие автоконцерны обратить более пристальное внимание на электрокары. Все эти Nissan Leaf, Mitsubishi i-MiEV и прочие появились уже после того, как состоялся громогласный выпуск Родстера.

Но стремясь приблизить будущее, Тесла и Илону Маску лично нельзя все же забывать о настоящем. В конце концов, классный электрокар не тот, что способен быстро разгоняться и предоставлять панорамный обзор. Классным он станет, когда сможет ездить долго без подзарядки, будет эффективно передвигаться даже в условиях бездорожья и не будет создавать проблем владельцу в плане технического обслуживания. А для того, чтобы этого добиться, нужно еще много потрудиться. И вряд ли год-два, как говорил Маск, когда обещал старт продаж Tesla Roadster.

Пиар-пиаром, но и об осторожности забывать не следует. В конце концов, мы говорим о глобальных мировых переменах, а они никогда не происходят быстро.

Олег Кузнецов, партнер Kreston GCG