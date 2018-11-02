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В Минсоцполитики объяснили, как будут предоставлять субсидии после повышений цен на газ

В Минсоцполитики объяснили, как будут предоставлять субсидии после повышений цен на газ

В Украине цена на газ для населения выросла на 23,5%. Сейчас эта сумма составляет 8550 гривен за тыс.кубометров. Но в Минсоцполитики утверждают, что те, кто получает субсидию, повышений не почувствуют

Из-за того, что подросли цены на газ, цены на отопление также выросли.

Как говорят в министерстве, субсидия зависит от доходов жителей и от самого тарифа. В том случае, когда тариф вырос, а доходы жителей нет, субсидия увеличится для того, чтобы компенсировать рост тарифа. Это значит, что субсидианты не почувствуют этот скачек тарифов на газ.

По условиям МВФ, Украине необходимо выравнять цены на газ как для промышленности, так и для населения. Поэтому, 1 мая 2019 года цена на газ должна составить 9851,66 грн, а 1 января 2020 года – 12313,85 грн.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, полная монетизация субсидий должна начаться 1 января 2019 года.

Мои fiнансы:

  • Если в семье среднемесячный доход – 4500 грн и жилье в пределах 65м2, то государство выделит субсидию в размере 2121,3 грн. Ранее это была сумма 1747,9 грн. Обязательная плата субсидианта – 427,3 грн.
  • Если в семье среднемесячный доход – 4500 грн и жилье в пределах 80м2, то государство выделит субсидию в размере 2417,3 грн. Ранее это была сумма 1936,6 грн. Обязательная плата субсидианта – 427,3 грн.
По материалам Finance.UA
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