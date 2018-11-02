Amazon на пути к 10 млрд долл. годового дохода от рекламных услуг

Новое направление бизнеса компании Amazon наступает на пятки гигантам интернет-рекламы и ведет прямо к регистрации около 10 миллиардов годового дохода от продаж рекламных услуг.

Компания отчиталась о получении двух с половиной миллиардов долларов прибыли от продаж в категории «Другое» в третьем квартале. Данная цифра отмечает увеличение дохода на 122 % в сравнении с прошлым годом и составляет на 301 миллион долларов больше, чем было получено в прошлом квартале.

Переведено бюро переводов “Профпереклад”.

Быстро развивающийся рекламный бизнес Amazon представляет опасность для таких устоявшихся платформ интернет-рекламы, как Google и Facebook. Некоторые рекламодатели уже решили перенести более половины средств, выделяемых на рекламу, с поисковика Google на рекламные объявления на сайте Amazon. Еще в марте исследовательская компания eMarketer сделала прогноз о том, что к 2020 году компания Amazon станет третьим по величине игроком рекламного рынка.

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Рекламные услуги Amazon интересны тем брендам, которые хотят привязать деньги, выделяемые на рекламу, к непосредственному действию клиента. Согласно исследованию компании Survata, опубликованному в декабре, 49% клиентов начинают поиск продукта именно на Amazon.

Хотя рекламный бизнес Amazon развивается быстро, компании все же предстоит пройти долгий путь, чтобы догнать лидеров в этой сфере. Для сравнения, холдинг Alphabet сообщает о получении 28,95 миллиардов долларов дохода от рекламы в третьем квартале, а также о росте дохода на 20,3 % в сравнении с прошлым годом.