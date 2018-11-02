Российского бизнесмена обвиняют в махинациях с финансированием "Монако" - СМИ

Владелец “Монако” Дмитрий Рыболовлев может быть обвинен в финансовых махинациях, пишет “Сегодня” со ссылкой на Le Figaro и новые публикации Football Leaks, основанные на утечках финансовых документов.

Российский бизнесмен вкладывал средства в “Монако” в обход системы учета финансового fair-play УЕФА.

По данным источника, для этих денежных вливаний, которые составляли 140 миллионов евро в год, Рыболовлев, купивший “Монако” в 2011 году, использовал офшоры и подставные фирмы, зарегистрированные в Гонконге и на Виргинских островах. Деньги проводились как спонсорские отчисления.

Ранее Football Leaks обвинил в махинациях с целью ухода от наказания за нарушения финансового fair-play “Манчестер Сити” и “ПСЖ”, а нынешний президент ФИФА Джанни Инфантино их прикрывал.

Прошлым летом УЕФА возобновил расследование сумасшедших трансферов “ПСЖ”. Парижане до сих пор расплачиваются за трансферы Неймара и Мбаппе, хотя хоть какого-нибудь наказания клуб пока так и не получил.

Ранее в СМИ распространили слова главы УЕФА Александра Чеферина о том, что, в случае подтверждения нарушения правил финансового fair play, французский клуб будет отстранен от еврокубков. Однако позже пресс-служба организации заявила, что Чеферин такого не говорил.