Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 17 0

Российского бизнесмена обвиняют в махинациях с финансированием "Монако" - СМИ

Российского бизнесмена обвиняют в махинациях с финансированием "Монако" - СМИ

Владелец “Монако” Дмитрий Рыболовлев может быть обвинен в финансовых махинациях, пишет “Сегодня” со ссылкой на Le Figaro и новые публикации Football Leaks, основанные на утечках финансовых документов.

Российский бизнесмен вкладывал средства в “Монако” в обход системы учета финансового fair-play УЕФА.

По данным источника, для этих денежных вливаний, которые составляли 140 миллионов евро в год, Рыболовлев, купивший “Монако” в 2011 году, использовал офшоры и подставные фирмы, зарегистрированные в Гонконге и на Виргинских островах. Деньги проводились как спонсорские отчисления.

Ранее Football Leaks обвинил в махинациях с целью ухода от наказания за нарушения финансового fair-play “Манчестер Сити” и “ПСЖ”, а нынешний президент ФИФА Джанни Инфантино их прикрывал.

Прошлым летом УЕФА возобновил расследование сумасшедших трансферов “ПСЖ”. Парижане до сих пор расплачиваются за трансферы Неймара и Мбаппе, хотя хоть какого-нибудь наказания клуб пока так и не получил.

Ранее в СМИ распространили слова главы УЕФА Александра Чеферина о том, что, в случае подтверждения нарушения правил финансового fair play, французский клуб будет отстранен от еврокубков. Однако позже пресс-служба организации заявила, что Чеферин такого не говорил.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина