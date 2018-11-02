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Киностудия 20th Century Fox разрабатывает искусственный интеллект для прогнозирования успешности ленты

Киностудия 20th Century Fox разрабатывает искусственный интеллект для прогнозирования успешности ленты

Разработчики из 20th Century Fox объяснили, как они изучают содержание кинотрейлеров с помощью искусственного интеллекта. Машина анализирует видео кадр за кадром, сравнивает данные с другими просмотренными трейлерами и делает предположения относительно того, какой публике может понравиться фильм.

Во время анализа видео искусственный интеллект «отмечает» объекты и события, собирает их в категории и изучает, как именно и в каких условиях они появились и находились на экране. Общая идея этого проекта заключается в том, что различные наборы атрибутов привлекают разную аудиторию.

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“Глубокое понимание аудитории важно для киностудий, которые вкладывают деньги в истории с неясным будущим”, – объясняют разработчики.

В компании Google, которая сотрудничает в разработке с 20th Century Fox, продемонстрировали, как «експериментальная система прогнозирования посещений и рекомендаций» под именем Мерлин проанализировала фильм 2017 года «Логан». Отметив частоту и продолжительность появлений различных атрибутов на экране, Мерлин выдал список рекомендаций, содержащий фильмы, которые понравились бы зрителям «Логана».

Большинство рекомендаций искусственного интеллекта оказались уместными. Он подобрал фильмы о супергероях и даже фильмы других жанров, которые визуально и тематически похожи на «Логана». Правда, некоторые из рекомендаций демонстрируют недостатки ранней машинной логики: например, Мерлин считает, что зрителям «Логана» должен понравиться «Тарзан», а такие очевидные рекомендации, как «Человек-муравей» и «Дедпул» он полностью проигнорировал.

По материалам hromadske.tv
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