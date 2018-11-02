Киностудия 20th Century Fox разрабатывает искусственный интеллект для прогнозирования успешности ленты

Разработчики из 20th Century Fox объяснили, как они изучают содержание кинотрейлеров с помощью искусственного интеллекта. Машина анализирует видео кадр за кадром, сравнивает данные с другими просмотренными трейлерами и делает предположения относительно того, какой публике может понравиться фильм.

Во время анализа видео искусственный интеллект «отмечает» объекты и события, собирает их в категории и изучает, как именно и в каких условиях они появились и находились на экране. Общая идея этого проекта заключается в том, что различные наборы атрибутов привлекают разную аудиторию.

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“Глубокое понимание аудитории важно для киностудий, которые вкладывают деньги в истории с неясным будущим”, – объясняют разработчики.

В компании Google, которая сотрудничает в разработке с 20th Century Fox, продемонстрировали, как «експериментальная система прогнозирования посещений и рекомендаций» под именем Мерлин проанализировала фильм 2017 года «Логан». Отметив частоту и продолжительность появлений различных атрибутов на экране, Мерлин выдал список рекомендаций, содержащий фильмы, которые понравились бы зрителям «Логана».

Большинство рекомендаций искусственного интеллекта оказались уместными. Он подобрал фильмы о супергероях и даже фильмы других жанров, которые визуально и тематически похожи на «Логана». Правда, некоторые из рекомендаций демонстрируют недостатки ранней машинной логики: например, Мерлин считает, что зрителям «Логана» должен понравиться «Тарзан», а такие очевидные рекомендации, как «Человек-муравей» и «Дедпул» он полностью проигнорировал.