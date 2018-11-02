По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (33,924 млн и 40,958 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (41 и 26). Максимальный курс продажи доллара 28,25 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,08-28,09 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 67 активных заявок по доллару на сумму более 74,882 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,1600 – 1 000

28,1000 – 5 000

28,0800 – 5 000

28,0600 – 155 555

28,0500 – 20 000

28,0500 – 120 000

28,0500 – 17 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,0800 – 1 700

28,0800 – 10 000

28,0800 – 15 000

28,0800 – 10 000

28,0900 – 5 000

28,0900 – 20 000

28,0900 – 20 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0981 грн

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,0476 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.