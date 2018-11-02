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Межбанк: доллар к 27,99/28,01 упал на дефиците покупателей СКВ

Межбанк: доллар к 27,99/28,01 упал на дефиците покупателей СКВ

Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,08/28,11 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.01 доллар, покинув виртуальную сферу, заметно потерял в цене, оказавшись на уровне 28,04/28,08 UAH/USD.

Коррекция курса доллара на открытии торгов на межбанке состоялась, несмотря на то, что проявились признаки расширения гривневой ликвидности.

Об этом дали понять повысившиеся с уровня 49 582,3 млн грн к отметке 50 172,6 млн грн остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основания полагать, что Казначейство пролонгировало компенсацию НДС небольшими порциями.

К 10.09 спред котировок доллара на межбанке сузился до 28,04/28,06 UAH/USD в сопровождении преобладания предложения СКВ.

Около 10.42 Киева в сопровождении привычной для понедельника сонной атмосферы котировки доллара на межбанке не покинули отметку 28,04/28,06 UAH/USD. Вялотекущие торги долларом идут в относительном равновесии покупок и продаж.

По состоянию на 10.50 на межбанке цена доллара пролонгировала нисходящую динамику, откатившись к цифре 28,01/28,03 UAH/USD. На рынке дефицит покупателей СКВ. Нерезиденты, судя по всему, завершили сезон репатриации дивидендов, а кроме них и хранящего на моменте «молчание» регулятора реальных покупателей СКВ на межбанке нет.

На 11.12 на торгах безналичным долларом цена последнего упала к 27,99/28,01 UAH/USD. На рынке ненадолго появлялся регулятор, выкупая «зеленые» излишки по 28,01 UAH/USD, однако быстро свернул покупки с платформы Matching. Это возобновило «просадку» курса СКВ.

Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo оставались на приподнявшейся еще 31 октября отметке 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что это состояние цен «ночной» гривни противоречит росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,080 / 28,110
евро – 32,067 / 32,101
российский рубль – 0,4251 / 0,4258

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1379 / 1,1380

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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