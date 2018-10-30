До 2030 года производство электроэнергии на мировых ГЭС увеличится на 50%

В то время как солнечная и ветровая энергетика постоянно на слуху, бытует мнение, что гидроэнергетика в мире приходит в упадок. Однако статистика развенчивает этот миф – на сегодня мировая гидроэнергетика обеспечивает около 20% всей выработки энергии.

Мощность ГЭС в мире составляет 1267 ГВт, из них гидроаккумулирующих — 142,1 ГВт. Крупнейшими производителями гидроэнергии (ГЭС и ГАЭС) в мире являются США, Канада, Бразилия, Китай и Россия.

Первое место в мире принадлежит Китаю — 27%, Бразилия — 8,6%, США — 7,7%, Канада — 7,5%, Россия — 4,7%. Процент гидроэнергетики в обеспечении энергопотребностей в Китае составляет 17%, в Бразилии, Канаде, Венесуэле, Австрии — более 50%, а Норвегия и Парагвай — почти 100% своих потребностей в электроэнергии получают за счет гидроресурсов.

В частности, Норвегия является классической страной гидроэнергетики. Она занимает первое место в мире по производству электроэнергии на душу населения (более 20 тыс. кВт-ч). Почти всю электроэнергию в стране — 81 млрд кВт-ч в год производят гидроэлектростанции.

В то же время Украина, которая имеет огромные водные запасы, использует их лишь на 50%. Установленная мощность ГЭС и ГАЭС в объединенной энергетической системе Украины (ОЭС) составляет 7350 МВт. В балансе мощности энергосистемы Украины доля гидроэлектростанций не превышает 9,1%. К тому же в Украине существует дефицит маневровых и регулирующих мощностей.

По подсчетам специалистов, мировая потребность в энергии к 2030 году вырастет почти до 60% и может достичь 30000 млрд кВт-ч.

Опыт развитых стран мира показывает, что именно гидроэнергетика является той прочной нитью, что удерживает энергобаланс. Ученые утверждают, что к 2030 году производство электроэнергии на ГЭС увеличится на 50% и составит более 4500 млрд кВт-ч. Причем, это будет происходить прежде всего за счет развивающихся стран.

Роль других возобновляемых источников энергии также возрастет, однако они не смогут надежно работать без аккумулирующих мощностей ГАЭС.