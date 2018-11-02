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Польша надеется, что позиция Германии в отношении санкций против РФ не изменится

Польша надеется, что позиция Германии в отношении санкций против РФ не изменится

Польша надеется, что несмотря на то, кто будет находиться у власти в Германии, позиция Берлина по делу российско-украинского конфликта и санкций против России не изменится.
Об этом заявил председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий.

“У меня есть глубокая надежда, что, несмотря на то, какими будут изменения на немецкой политической сцене, не изменится позиция (Германии – ред.), так как действительно позиция Германии очень важна для всего ЕС”, – подчеркнул Моравецкий.

По его словам, тема продления санкций против России появляется в повестке дня заседаний Совета ЕС каждые полгода, в ходе которых Польша однозначно подчеркивает: “не может быть речи об отмене санкций против России без выполнения Минских договоренностей 2015 года”.

Моравецкий отметил, что в этом контексте Варшаве удается убедить Берлин в необходимости сохранения санкций, несмотря на то, что немецкие бизнес-круги хотели бы ослабления санкций против РФ.

По материалам УКРИНФОРМ
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