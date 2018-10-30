Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 53 0

В Японии планируют упростить правила въезда для работников из-за рубежа

В Японии планируют упростить правила въезда для работников из-за рубежа

Кабинет министров Японии утвердил законопроект, который ослабит жесткие иммиграционные правила страны.

Хоть в Японии и жесткая миграционная политика, страна нуждается в рабочих в сферах строительства, фермерства и здравоохранения.

Читайте также: Япония предложит туристам электронные визы

Законопроект предлагает создать две новые категории виз, которые позволят иностранцам въезжать в Японию и работать в областях, страдающих от дефицита рабочей силы.

Главные условия для получения этих разрешений — достаточный уровень профессиональных навыков и знание японского языка.

Виза первой категории позволит иностранцам работать в стране пять лет и брать с собой членов семьи. Эта категория имеет более слабые требования к навыкам и знанию языка.

Тогда как квалифицированные рабочие, хорошо знающие японский, могут получить визу второй категории, которая дает право через определенное время стать резидентом Японии.

Законопроект вынесут на рассмотрение парламента в ближайшее время. Среди законодателей есть критики этой инициативы — они считают, что наплыв иностранцев плохо повлияет на уровень заработной платы и ухудшит уровень преступности.

Премьер Японии Синдзо Абэ подчеркнул, что это не предложение открыть двери для иммигрантов, а только разрешение на работу тем иностранцам, которые смогут сразу приступить к работе.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина