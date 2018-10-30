В Японии планируют упростить правила въезда для работников из-за рубежа

Кабинет министров Японии утвердил законопроект, который ослабит жесткие иммиграционные правила страны.
Хоть в Японии и жесткая миграционная политика, страна нуждается в рабочих в сферах строительства, фермерства и здравоохранения.
Читайте также: Япония предложит туристам электронные визы
Законопроект предлагает создать две новые категории виз, которые позволят иностранцам въезжать в Японию и работать в областях, страдающих от дефицита рабочей силы.
Главные условия для получения этих разрешений — достаточный уровень профессиональных навыков и знание японского языка.
Виза первой категории позволит иностранцам работать в стране пять лет и брать с собой членов семьи. Эта категория имеет более слабые требования к навыкам и знанию языка.
Тогда как квалифицированные рабочие, хорошо знающие японский, могут получить визу второй категории, которая дает право через определенное время стать резидентом Японии.
Законопроект вынесут на рассмотрение парламента в ближайшее время. Среди законодателей есть критики этой инициативы — они считают, что наплыв иностранцев плохо повлияет на уровень заработной платы и ухудшит уровень преступности.
Премьер Японии Синдзо Абэ подчеркнул, что это не предложение открыть двери для иммигрантов, а только разрешение на работу тем иностранцам, которые смогут сразу приступить к работе.