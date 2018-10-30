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Конституционный суд отказался оценивать мораторий на продажу земли

Конституционный суд отказался оценивать мораторий на продажу земли

Конституционный суд отказался оценивать конституционность моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Соответствующее решение было принято на заседании большой палаты КСУ 1 ноября, информирует официальный сайт суда.

Отмечается, что на заседании рассматривался вопрос об открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 69 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины положений пунктов 14, 15 раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины.

Суд вынес постановление об отказе в открытии конституционного производства по делу.

Президент Петр Порошенко ранее заявлял, что мораторий на землю не вписывается в европейскую систему Украины.

По материалам Економічна Правда
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