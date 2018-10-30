В этом году в Украине существенно возросла реализация угля, нефти и газа - Госстат

Реализация добытого в Украине угля за январь-сентябрь 2018 года увеличилась на 31,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, нефти и газа – выросла на 18,4%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

За три квартала 2018 года в Украине было реализовано на 50,345 млрд грн каменного и бурого угля собственной добычи, что на 31,8% больше, чем за три квартала 2017 года, когда этой продукции было реализовано на 38,185 млрд грн.

Добытых в стране сырой нефти и газа за январь-сентябрь 2018 года было реализовано на 93,541 млрд грн, или на 18,4% больше показателя прошлогоднего января-сентября, который составлял 78,998 млрд грн.

Продуктов нефтепереработки, произведенных в Украине, за девять месяцев 2018 года было реализовано на 32,91 млрд грн, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2017 года, когда этот показатель составлял 27,661 млрд грн.