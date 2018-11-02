В Великобритании уравняли пенсионный возраст для мужчин и женщин

Власти Соединенного Королевства согласовали равный возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин – с ноября британские подданные будут уходить на заслуженный отдых с 65 лет.

Отметим, что возраст выхода на пенсию для женщин постепенно увеличивался в Великобритании с 2010 года, когда он составлял 60 лет. Этот показатель, который был утвержден еще в 40-х годах прошлого века, отныне сравнялся с возрастом выхода на пенсию для мужчин.

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При этом, хотя гендерное равенство было достигнуто на бумаге, на деле условия выхода на пенсию остаются «шокирующе неравными».

Так, последний анализ официальных данных о доходах домашних хозяйств в Великобритании показывает, что разница между доходами мужчин и женщин на пенсии составляет почти 40% в пользу первых.