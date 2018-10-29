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Премьер поручил Пенсионному фонду обеспечить перерасчет пенсий

Премьер поручил Пенсионному фонду обеспечить перерасчет пенсий

С начала марта пенсионеров ожидает повышение пенсий. Об этом Гройсман уведомил нового главу Пенсионного фонда, которым стал Евгений Капинус.

Премьер обратил внимание на своевременное обеспечение любых расчетов. Также были названы категории пенсионеров, которым будут повышены пенсии с начала следующего года.

Напомним, 18 октября депутаты приняли новый метод повышения пенсий. На это потребуется около 20 млрд грн. По бюджету, который приняла Верховная Рада, прожиточный минимум в следующем году вырастет с 1853 до 2011 грн.

А минимальная пенсия с начала 2019-го для украинцев будет составлять 1497 грн. К концу 2019 – уже 1624 грн.

Мои fiнансы:

Кто и когда получит повышение:

Военные пенсионеры: с 1 января 2019 года.

Все граждане: с 1 марта 2019 года.

По материалам Finance.UA
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