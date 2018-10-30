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Трамп хочет на следующей неделе закрыть "лазейки" для мигрантов на границе

Трамп хочет на следующей неделе закрыть "лазейки" для мигрантов на границе

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен на следующей неделе подписать распоряжение, согласно которому иностранцам, стремящимся получить убежище в США, позволят въезд в страну только через законные пункты пропуска на границе.

«Мигранты, желающие получить убежище, должны будут согласно распоряжению заявить о себе на пункте въезда”, – заявил Трамп в четверг в Белом доме.

Сейчас иммиграционное законодательство США позволяет мигрантам, ищущим убежища, подавать заявки независимо от того, легально они прибыли в США или нет. Таким образом, мигранты, которые будут прибывать в США нелегально, не получат автоматического права на пребывание в стране.

Также Трамп назвал существующую схему (получения гражданства – ред.) “насмешкой” над миграционными законами США и “лазейкой”, поощряющей нелегальную миграцию.

По материалам УКРИНФОРМ
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