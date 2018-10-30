Трамп хочет на следующей неделе закрыть "лазейки" для мигрантов на границе

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен на следующей неделе подписать распоряжение, согласно которому иностранцам, стремящимся получить убежище в США, позволят въезд в страну только через законные пункты пропуска на границе.

«Мигранты, желающие получить убежище, должны будут согласно распоряжению заявить о себе на пункте въезда”, – заявил Трамп в четверг в Белом доме.

Сейчас иммиграционное законодательство США позволяет мигрантам, ищущим убежища, подавать заявки независимо от того, легально они прибыли в США или нет. Таким образом, мигранты, которые будут прибывать в США нелегально, не получат автоматического права на пребывание в стране.

Также Трамп назвал существующую схему (получения гражданства – ред.) “насмешкой” над миграционными законами США и “лазейкой”, поощряющей нелегальную миграцию.