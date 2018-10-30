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Минфин обнародовал отчетность о деятельности госбанков в новом формате

Минфин обнародовал отчетность о деятельности госбанков в новом формате

Министерство финансов Украины обнародовало отчетность о деятельности государственных банков в новом расширенном формате.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

“В рамках объявленной инициативы и.о. министра финансов Украины Оксаны Маркаровой о введении регулярной и детальной отчетности о деятельности банков государственного сектора, Министерство финансов… как было анонсировано на официальном сайте, публикует информацию по каждому из четырех банков (АО КБ «Приватбанк», АБ «Укргазбанк», АО «Укрэксимбанк», АО «Ощадбанк») и агрегированные показатели государственных банков в сравнении с банковской системой Украины”, – говорится в сообщении.

Так, опубликованы: динамика объема кредитов и задолженности клиентов; динамика объема средств клиентов; доля банка в чистых активах сектора; доля банка в депозитном портфеле физических лиц сектора.

Кроме того, обнародованы такие показатели деятельности госбанков, как: чистые и общие активы, денежные средства и их эквиваленты, кредиты и задолженность клиентов ОВГЗ.

Предоставлена информация об уставном капитале и его владельцах, регулятивном капитале, адекватности регулятивного капитала, прибыли (убытке) после его налогообложения.

По материалам УКРИНФОРМ
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