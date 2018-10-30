Глава "Укрпочты" объяснил, как сделать доставку пенсии бесплатной

Директор “Укрпочты” рассказал, как можно сделать доставку пенсии бесплатной и сократить расходы Пенсионного фонда на доставку пенсий.

По словам генерального директора Игоря Смелянского, сократить расходы на доставку пенсий до нуля за пять лет возможно, если Верховная Рада примет законопроект №6601 (был зарегистрирован 21 июня 2017 года).

“Этот законопроект может дать оператору почтовой связи право предоставлять финансовые услуги. Сотрудничество с частными компаниями также могло бы ускорить этот процесс”, – отметил Смелянский.

Ранее сообщалось, что НБУ был против предоставления Укрпочте банковских услуг без соответствующей лицензии. В документе предлагалось уполномочить ПАО “Укрпочта” предоставлять услуги по обслуживанию почтовых счетов и, соответственно, осуществлять эмиссию электронных платежных средств.

Кроме того, проектом закона предлагалось предоставить компании право наравне с банками открывать и вести корреспондентские счета в НБУ и других банках страны и за ее пределами.

Напомним, 18 октября депутаты приняли новый метод повышения пенсий. На это потребуется около 20 млрд грн. По бюджету, который приняла Верховная Рада, прожиточный минимум в следующем году вырастет с 1853 до 2011 грн.

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