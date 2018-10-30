«I-Coal Sp. Z o.o.» готова стать надежным поставщиком угля для Украины

Стабильное обеспечение углем украинских предприятий укрепит энергетическую безопасность нашей страны.

Военная агрессия России и потеря контроля над частью территорий лишила Украину доступа к основным угольным месторождениям. Что спровоцировало дефицит угля в стране. Особенно остро проблема нехватки этого ресурса встала после прекращения торговых отношений с оккупированными территориями. Что вынудило потребителей налаживать импортные закупки. Одной из основных компаний, сумевших обеспечить бесперебойные поставки угля, стала польская фирма «I-Coal Sp. Z o.o.».

На долю украинской угольной промышленности приходится около 4% мировых подтвержденных запасов угля, что позволяет ей входить в первую десятку мировых лидеров по объему доказанных запасов. По оценкам специалистов, на начало 2016 балансовые запасы угля в Украине составляли около 44 317 млн. тонн, из которых около 70% приходилось на энергетический уголь и около 30% – на коксующийся. Богатые запасы позволяли Украине самостоятельно удовлетворять потребности промышленности и частных потребителей в этом виде топлива.

Все изменила военная агрессия России на Донбассе: львиная доля шахт – 55 из 150 – оказались на неподконтрольной части страны, причем шахт с наибольшей угледобычей. Кроме того, на оккупированной территории остались все шахты, добывающие антрацитовую группу. По подсчетам Минтопэнерго, из-за оккупации Донбасса образовался дефицит энергетического угля на уровне 5 млн тонн в год. Нехватка этого ресурса стала особенно ощутима после того, как правительство поддержало народных активистов и приняло решение прекратить торговые отношения, а также ввести полную блокаду поставок с оккупированных территорий.

Также резко просела угледобыча: с 83,5 млн тонн угля в 2013 году до 34,9 млн тонн по итогам 2017 года. Да и в текущем году угледобыча продолжает падать. Так в январе-сентябре 2018 года отечественные шахты добыли на 5% меньше угля, чем в аналогичный период прошлого года. Всего за 9 месяцев этого года было добыто лишь 24,849 миллиона тонн угля.

И это при том, что уголь для Украины является стратегическим ресурсом, от которого напрямую зависят многие отечественные отрасли, например, обжиг известняка, производство сахара, крахмалопаточной и углеродной продукции. Более того, уголь жизненно необходим для таких столпов отечественной экономики, как металлургия и производство строительных материалов. На сегодня металлурги обеспечивают не менее 25-27% от всего объема валютной выручки страны. А ГМК составляет около трети всей отечественной промышленности. Соответственно, от бесперебойной работы метпредприятий напрямую зависят не только поступления в бюджет, но и стабильность национальной валюты. Строительная отрасль остается одним из драйверов украинской экономики. В частности, если промпроизводство за январь-сентябрь этого года в целом выросло на 1,8%, то строительная отрасль показала прирост в 2,2%.

Не говоря уже о ТЭС, половина из которых спроектирована под уголь антрацитовой группы (марки А – антрацит и Т – тощий), вторая – под уголь газовой группы (Г – газовый и ДГ – длиннопламенный газовый). Из 14 украинских теплоэлектростанций 12 находятся на подконтрольной Украине территории. Ежегодно перед началом отопительного сезона тепловикам приходится наращивать объемы угля на складах. Вынуждено запасаться «черным золотом» и население, которое отапливает свои дома углем. Что только усугубляет проблему обеспечения этим видом топлива украинские предприятия и частников.

Острый дефицит привычного энергоресурса заставил потребителей выходить на альтернативные рынки, покупая уголь, добытый далеко за пределами Украины. Большой спрос на угли и антрациты породил массу предложений на рынке от украинских и зарубежных компаний. Многие трейдеры пытались занять место на рынке поставок самого качественного угля – антрацитовой группы. Но, учитывая сложную специфику поставок этого топлива из различных зарубежных месторождений, спрос удалось удовлетворить лишь узкому кругу компаний.

Сложные условия международной торговли и проблемы с логистикой практически сразу выделили из общего ряда те компании, которые благодаря опыту, профессионализму и слаженной работе смогли снять напряжение и наладить поставки для заводов-потребителей.

Одной из основных компаний, сумевших наладить бесперебойные поставки, стала польская фирма «I-Coal Sp. Z o.o.». Эта компания уже зарекомендовала себя, как надежный поставщик антрацита и угля на рынки Германии, Чехии, Словакии. Также «I-Coal Sp. Z o.o.» обеспечивает углем крупные польские предприятия – производителей соды, кальция и цемента, металлургические комбинаты, а также предприятия тепловой генерации.

Пользуясь авторитетом среди зарубежных добывающих и логистических компаний, польский трейдер подставил дружеское плечо и не допустил остановку многих ключевых предприятий Украины, которые используют уголь в технологических цепочках. «I-Coal Sp. Z o.o.» готова обеспечить поставки угля всех марок высочайшего качества. Что не менее важно – компания не предлагает антрацит и уголь из районов, находящихся вне контроля украинских властей.

По прогнозам Минэнергоугля, в следующем году Украина увеличит потребление антрацита и угля газовой группы. А это означает, что потребителям придется наращивать импортные закупки. Пока военно-политическая ситуация в Украине не изменится к лучшему, и контроль над оккупированными областями не будет восстановлен, наша страна будет нуждаться в поддержке компаний, которые имеют возможность обеспечивать важные отрасли производства и бытовой сектор стабильными поставками качественного угля.