Украина накопила крупнейшие за последние 4 года запасы газа

По состоянию на 30 октября 2018 года в подземных хранилищах газа накоплено 17,1 млрд кубометров голубого топлива, что является рекордным показателем за последние четыре года.

Об этом сообщили в пресс-службе Нафтогаза.

“В прошлом сезоне запасы газа в ПХГ на эту дату были на уровне 16,8 млрд кубометров, или на 2% меньше, чем в текущем. При этом остаток на конец отопительного сезона 2017-2018 гг. равнялся 7,4 млрд кубометров”, – отметили в Нафтогазе.

Компания подчеркнула, что Украина сейчас имеет в ПХГ объемы природного газа, достаточные для устойчивого прохождения отопительного периода.

По данным АО “Укртрансгаз”, отбор газа из хранилищ по состоянию на 30 октября не превысил объемы закачки: при отборе на уровне 630 тыс. кубометров закачка составила 27,46 млн кубометров.