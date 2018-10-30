Украина может потерять 5 тысяч гектаров берега в пользу Польши

Из-за недостаточного финансирования укрепления пограничных берегов реки Западный Буг в Волынской области Украина может потерять в пользу соседней Польши около 5 тысяч гектаров земли общей стоимостью свыше 862 миллионов гривен.

Об этом говорится в официальном отчете Государственной аудиторской службы, которая провела проверку работы Госводагентсва с января 2015 года по апрель 2018 года, сообщает проект “Марлин”.

Аналогичная угроза потери территорий в пользу других государств существует на трансграничных участках рек Тиса, Днестр, Сож, Прут, Сучава и других на территории Винницкой, Закарпатской, Черновицкой и Черниговской областей. Общая стоимость необходимых работ составляет около 2 млрд гривен.

Аудиторы подчеркивают, что Министерство финансов и Министерство экологии знают о проблеме, но в течение 2015-17 годов деньги на береговые работы не выделялись из бюджета.

Также Госводагентство из-за недостаточного финансирования не имеет правоустанавливающих документов на земельные участки, что может привести к их потере. Лишь 44,9 тыс. га из 151 тыс. га, то есть 30% земли, оформлено официально.