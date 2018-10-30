Как Украина и Беларусь намерены сотрудничать в машиностроении

Контракты с украинскими партнерами заключили Минский тракторный завод, Белорусский автомобильный завод, Минский моторный завод, “Могилевлифтмаш” и другие предприятия. Были подписаны также дилерские договоры.

В январе-августе 2018 года экспорт предприятий Минпрома Беларуси в Украину составил $265,5 млн (+30% год к году). Среди основных экспортеров — МТЗ, БелАЗ, “Атлант”, “Гомсельмаш”, “БЗТДиА”, БАТЭ, “Могилевлифтмаш”, Минский моторный завод.

Президент Беларуси Александр Лукашенко среди перспективных сфер сотрудничества между странами также назвал машиностроение.

“Беларусь готова поделиться с Украиной своим опытом в инфраструктурной модернизации — в совершенствовании коммунального хозяйства, обновлении парка пассажирской и специальной техники, дорожном строительстве — во всех тех сферах, в которых нуждается Украина”, — предложил Лукашенко.

По его словам, белорусская сторона готова к тесной кооперации с украинским горно-металлургическим комплексом. В частности, речь идет о карьерной технике БелАЗ.

В торгово-экономические связи между двумя странами вовлечено внушительное количество субъектов хозяйствования. В Беларуси насчитывается около 300 совместных компаний с украинским капиталом. В Украине действует примерно 100 предприятий с белорусским участием.

“Общий объем инвестиций, вложенных в проекты, реализуемые нашей страной на территории Беларуси и Украины, в 2017 году превысил $1,2 млрд”, — констатировал глава Беларуси. По его словам, только за прошлый год в Украине на совместных сборочных производствах выпущено более 2 тыс. тракторов, 90 комбайнов и 500 лифтов.