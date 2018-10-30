Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 134 0

Как Украина и Беларусь намерены сотрудничать в машиностроении

Как Украина и Беларусь намерены сотрудничать в машиностроении

Контракты с украинскими партнерами заключили Минский тракторный завод, Белорусский автомобильный завод, Минский моторный завод, “Могилевлифтмаш” и другие предприятия. Были подписаны также дилерские договоры.

В январе-августе 2018 года экспорт предприятий Минпрома Беларуси в Украину составил $265,5 млн (+30% год к году). Среди основных экспортеров — МТЗ, БелАЗ, “Атлант”, “Гомсельмаш”, “БЗТДиА”, БАТЭ, “Могилевлифтмаш”, Минский моторный завод.

Президент Беларуси Александр Лукашенко среди перспективных сфер сотрудничества между странами также назвал машиностроение.

“Беларусь готова поделиться с Украиной своим опытом в инфраструктурной модернизации — в совершенствовании коммунального хозяйства, обновлении парка пассажирской и специальной техники, дорожном строительстве — во всех тех сферах, в которых нуждается Украина”, — предложил Лукашенко.

По его словам, белорусская сторона готова к тесной кооперации с украинским горно-металлургическим комплексом. В частности, речь идет о карьерной технике БелАЗ.

В торгово-экономические связи между двумя странами вовлечено внушительное количество субъектов хозяйствования. В Беларуси насчитывается около 300 совместных компаний с украинским капиталом. В Украине действует примерно 100 предприятий с белорусским участием.

“Общий объем инвестиций, вложенных в проекты, реализуемые нашей страной на территории Беларуси и Украины, в 2017 году превысил $1,2 млрд”, — констатировал глава Беларуси. По его словам, только за прошлый год в Украине на совместных сборочных производствах выпущено более 2 тыс. тракторов, 90 комбайнов и 500 лифтов.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина