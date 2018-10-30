Меркель: Украина должна остаться важной транзитной страной

Канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что рассматривает проект «Северный поток-2» не так критично, как Киев, и выступает за сохранение транзита газа по территории Украины после 2019 года.

«Нам известно, что Украина отклоняет этот проект. Я менее критично рассматриваю этот проект и выступаю за то, чтобы были гарантии у Украины, чтобы Украина сохранила свою транзитную роль. Переговоры по «Северному потоку-2» ведутся и с Россией, и с Еврокомиссией. Речь идет о создании транзитного договора. Мы хотим, чтобы Украина осталась важной транзитной страной. Я думаю, что доходы от транзита газа чрезвычайно важны для бюджета Украины», – цитирует Меркель «Интерфакс-Украина».

Германия готова поддержать покупку газа в США. Об этом ранее заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Немецкое правительство готово взять на себя часть финансирования строительства терминала для сжиженного природного газа (СПГ) из США. Он расположится на севере Германии, стоимость строительства – 500 млн евро.

Отдельные чиновники из обеих стран предполагают, что благодаря такому решению Берлин пытается решить торговый спор с Вашингтоном. Еще одной мотивацией считаются надежды Германии избежать санкций США из-за строительства газопровода «Северный поток-2».