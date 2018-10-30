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Государство должно быть регулятором, а не владельцем объектов - глава ФГИ

Государство должно быть регулятором, а не владельцем объектов - глава ФГИ

Государство должно оставлять в своей собственности то, что обеспечивает его безопасность. Все остальное должно подлежать целям приватизации или концессии, как одной из форм привлечения инвестиций.

Об этом заявил глава Фонда государственного имущества (ФГИ) Виталий Трубаров.

По словам Трубарова, государство должно быть регулятором.

Приводились примеры многих стран, на которые мы ориентируемся, где объекты государственной собственности отсутствуют – их ноль. И это никак не влияет на экономическую составляющую. Государство должно заниматься своими функциями – быть регулятором. Вот государство и будет регулятором после того, как процесс с приватизацией у нас закончится. Безусловно, продавать”, – сказал он.

Напомним, что в январе 2018 года Верховная Рада установила новые правила приватизации государственного имущества. Остается только малая приватизация и большая со стоимостью активов свыше 250 млн грн.

Президент Украины Петр Порошенко 2 марта подписал закон О приватизации государственного и коммунального имущества.

В марте ФГИ утвердил список объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году. В него вошли около 600 объектов.

В мае Гройсман заявил о начале малой приватизации с июня 2018 года.

Кроме того, в мае правительство утвердило перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который входили 26 предприятий.

По материалам НВ
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