Украина сократила экспорт агропродукции

В январе-сентябре 2018 года экспорт украинской агропродукции составил $12,9 млрд против $13,1 млрд за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства агрополитики и продовольствия.

Внешнеторговый оборот продукции агропромышленного комплекса за этот период достиг $16,8 млрд.

По словам заместителя министра агрополитики по вопросам евроинтеграции Ольги Трофимцовой, в тройку товаров-лидеров аграрного экспорта традиционно входят зерновые культуры с долей 37%, масла – 24,1% и семена масличных культур – 10,3%.

По сравнению с предыдущим годом увеличились объемы экспорта семян – на 15,2%, мяса и субпродуктов домашней птицы – на 29,3%, яиц птицы – на 73,9%, масла из рапса, рапсового или горчичного – на 83, 9%, орехов – на 79,4%, шоколада и других продуктов с содержанием какао – на 21,3%, масла соевого – на 18,3%, маргарина – на 31,9%, кондитерских изделий из сахара – на 20%, масла сливочного и других жиров, произведенных из молока – на 16,3%, хлебобулочных, кондитерских изделий – на 12%, вин виноградных натуральных – на 46,5%.

Больше всего Украина экспортирует в Азии – 43,5% продаж агропродукции приходится на этот регион. В ТОП-3 азиатских покупателей входят Индия, Китай и Турция.

Второе место занимают страны ЕС с долей 31,8%, в частности больше всего покупают украинскую агропродукцию Нидерланды, Польша и Италия.

На страны Африки приходится 13% украинской агропродукции, в частности крупнейшими покупателями являются Египет, Тунис и Марокко.