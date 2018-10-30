В аэропортах ЕС пассажиров будет проверять искусственный интеллект

На некоторых контрольно-пропускных пунктах в ЕС установили систему с искусственным интеллектом под названием iBorderCtrl.

Она направлена ​​на ускорение досмотра путешественников.

Испытание новой системы будет проходить в течение шести месяцев на четырех пограничных пунктах в Венгрии, Греции и Латвии.

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Система способна анализировать мимику пользователя, чтобы определить, не лжет ли он.

Происходить такой контроль будет следующим образом: сначала пассажир должен будет загрузить в систему свой паспорт, визу и финансовые гарантии, а затем ответить на вопросы, заданные компьютерным пограничником на веб-камеру. Людям будут задавать такие вопросы, как “Что у вас в чемодане?” и “Если вы откроете чемодан и покажете мне, что внутри, подтвердит ли он, что ваши ответы верны?”

Те, кто пройдет тест, получат QR-код, который позволит пройти. Если возникнет дополнительная проблема, биометрические данные будут приняты и переданы человеку, который будет оценивать ситуацию.

“Мы используем существующие и проверенные, а также новые способы, чтобы дать возможность пограничным агентам повысить точность и эффективность проверок. Система iBorderCtrl будет собирать данные, которые выйдут за пределы биометрии “, – рассказал координатор проекта в Европейской комиссии Джордж Бультадакис.

Система является экспериментальной, поэтому алгоритм не будет самолично отказывать людям в возможности пересечь границу. В предыдущих испытаниях точность работы iBorderCtrl составила 76%, но, по словам одного из разработчиков, этот показатель может быть повышен до 85%.