В Австралии разрабатывают систему распознавания лиц для снятия средств с банкомата

Национальный банк Австралии (NAB) объединился с Microsoft для разработки системы, которая с помощью использования искусственного интеллекта даст возможность клиентам снимать средства с банкомата, используя распознавания лица и PIN-код.

В перспективе эта облачная система позволит снимать деньги в ATM без необходимости в карте или даже телефоне.

Облачные вычисления и искусственный интеллект предоставляют возможности для создания нового поколения безопасных, оптимизированных финансовых услуг, сказал Стивен Уорралл, управляющий директор Microsoft Australia

Также Уоралл добавил, что инновационная направленность NAB сосредоточена на удовлетворении меняющихся потребностей клиента.

Система не сохраняет изображения лиц клиентов, а только биометрические данные, которые надежно хранятся на облачной платформе Microsoft.

Облачные технологии дают нам возможность использовать преимущества и возможности, которые являются самыми новаторскими в мире, а также позволяют нам быстро меняться для наших клиентов.

Банк Австралии взял на себя обязательство облачных вычислений в рамках своей «инициативы по трансформации».