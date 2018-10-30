Социологи выявили ТОП-3 темы, которые больше всего беспокоят украинцев. Проблемой, которая больше всего беспокоит украинцев, остается конфликт на Востоке.

Об этом свидетельствуют результаты совместного социологического опроса, проведенного Центром “Социальный мониторинг”, Киевским международным институтом социологии, Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко и социальной группой “Рейтинг” 28 сентября – 16 октября.

“Если говорить в целом о проблемах, в нашем опросе мы спросили, какие вопросы являются сейчас самыми важными для граждан. Здесь нет особой сенсации, поскольку военный конфликт на Востоке Украины остается проблемой номер один”, – сказал заместитель директора Социологической группы “Рейтинг” Любомир Мысив.

Согласно результатам опроса, больше всего украинцев беспокоит конфликт на Донбассе (54,4% респондентов), низкий уровень зарплат и пенсий (54,1%), повышение тарифов на коммунальные услуги (48,1%).

Ростом цен на основные товары и инфляцией обеспокоены 34,9% опрошенных, безработицей – 26,8% респондентов.

Украинцев беспокоят также проблемы взяточничества и коррупции во власти (25,5%), невозможность получить качественное медицинское обслуживание (19%).