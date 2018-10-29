Межбанк: доллар к 28,17/28,19 подняли покупки нерезидентов

Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,13/28,16 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.11 доллар немного растянул спред, оказавшись на уровне 28,13/28,18 UAH/USD.

Однако вскоре, по состоянию на 10.25 устремился вниз, ведомый доминировавшими на моменте оферами СКВ: 28,11/28,14 UAH/USD.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки возобновления сжатия гривневого ресурса, поясняющего утреннюю коррекцию цен безналичного «американца» на межбанке.

Об этом дали понять понизившиеся с уровня 51 117,9 млн грн к отметке 48 772,0 млн грн остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство снова заморозило компенсацию НДС.

К 10.54 стараниями появившихся на рынке нерезидентов, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов, котировки доллара на спросе «варягов» выросли к 28,185/28,205 UAH/USD. Из-за того, что дивидендная гривня в достаточном количестве была лишь у нерезидентов, приобретали СКВ лишь представители зарубежного бизнеса. Впрочем, к ним чуть погодя подключились остальные.

По состоянию на 11.17 на межбанке цена доллара приостановила динамику, замерев на цифре 28,17/28,19 UAH/USD. Рынок сбалансировался появлением продаж СКВ игроками, испытывавшими потребность в гривне.

Утреннее «зеленое» ралли на межбанке, спровоцированное покупками «варягов» и остановленное на нехватке гривны, сопровождалось сбалансированной торговлей, происходило на фоне признаков «сжатия» рынка гривневого ресурса.

Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo оставались на приподнявшейся в среду отметке 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что это состояние цен «ночной» гривны гармонирует со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,140 / 28,170

евро – 31,848 / 31,879

российский рубль – 0,4275 / 0,4282

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1377 / 1,1378

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