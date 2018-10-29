В банках Украины уменьшается доля проблемных кредитов

Доля неработающих кредитов в украинской банковской системе за сентябрь 2018 года сократилась до 54,31% с 55,03% месяцем ранее.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ), пишет Сегодня.

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Как сообщает Нацбанк Украины, при этом объем проблемных кредитов на начало октября вырос до 662,8 млрд грн с 655,9 млрд грн на начало сентября.

При этом НБУ утвердил введение обязательного норматива ликвидности – коэффициента покрытия ликвидности (LCR) – с 1 декабря 2018 года. Согласно решению правления Нацбанка, в начале минимальное значение норматива LCR установлен на уровне 80% с поэтапным его доведением до уровня 100%.

Разработанный график позволит банкам в комфортном режиме завершить подготовку к работе в условиях новых требований к ликвидности, отметили в НБУ.

Согласно решению правления Нацбанка, минимальное значение нормативов LCR будет доведено до уровня 100% поэтапно по следующему графику:

80% – начиная с 31 декабря 2018 года;

90% – начиная с 1 июня 2019 года;

100% – начиная с 1 декабря 2019 года.