К проблемным заемщикам хотят применять санкции

Закон «О финансовой реструктуризации», как оказалось, не удовлетворяет в полной мере запросы банкиров, поэтому правительство подало в Верховную Раду законопроект № 9236, который призван исправить ряд положений этого закона.

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законы относительно процедуры проведения финансовой реструктуризации» предлагает «установить ответственность за невыполнение обязательств должников и/или привлеченных кредиторов или связанных лиц должника на основании соответствующего арбитражного решения», сообщает FinClub.

После принятия закона станет возможным совместное проведение финансовой реструктуризации нескольких должников, которые являются связанными лицами (идет речь о группе юрлиц под совместным контролем – стандарт МСФО), но имеют разных несовместных кредиторов.

Условия и предельные критерии прощения долга госбанками будет одобрять Кабмин.

Внесение изменений в законы «Об ипотеке» и «Об обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений» вызвано необходимостью более точно определить момент совершения внесудебного урегулирования обращения взыскания на предмет ипотеки и/или применения внесудебного способа обращения взыскания на предмет обеспечительного обременения в соответствии с законом «О финансовой реструктуризации».

Речь идет о моменте, когда стоимость соответствующего имущества окажется недостаточной для полного удовлетворения требований привлеченного кредитора, с целью сбережения обеспеченного ипотекой и залогом (отягощением движимого имущества) обязательства в соответствующей (непогашенной) части.

Передача кредитору права собственности на имущество должника в счет полного или частичного удовлетворения требований является одним из самых востребованных способов осуществления финансовой реструктуризации в соответствии с законом «О финансовой реструктуризации».

Но на практике эта процедура требует предварительного получения разрешения Антимонопольного комитета на концентрацию, поскольку, как правило, таким имуществом являются все основные средства (фонды) должника, подпадающие под определение единого/целостного имущественного комплекса.

На практике получение такого разрешения занимает не менее месяца, требует значительных усилий со стороны заявителей, часто с привлечением внешних советников, при соблюдении процедуры финансовой реструктуризации, срок проведения которой ограничивается 90 днями.

Отсутствие необходимости получения такого разрешения обосновывается еще и тем, что такое имущество, как правило, передается вовлеченным кредитором в финансовый лизинг, аренду должнику в целях восстановления его хозяйственной деятельности (также требует разрешения АМКУ).

Ощадбанк активно пользуется этим законом. «Реструктуризировано почти 10 млрд грн кредитов, сейчас (на 20-е сентября. – Ред.) в процессе реструктуризации находятся кейсы еще на 12 млрд грн. А 17 млрд грн ожидают соответствующего решения для старта процедуры», – рассказал глава правления Ощадбанка Андрей Пышный.

«Основная проблема для успешных реструктуризаций – это слишком большие аппетиты проблемных заемщиков, которые почему-то решили, что банки и особенно государственные банки должны им списать кредиты, конвертировать все в гривну под минимальную процентную ставку, какую-то символическую, например, на уровне 0,5% годовых», – говорит директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.

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