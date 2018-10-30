Самое продуктивное время для работы (инфографика)

У каждого сезона есть свои сторонники, демонстрирующие самый высокий уровень работоспособности именно в то время года, которое считают для себя лучшим для работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Headhunter Украина.

30% респондентов испытывают наибольшую производительность осенью, а 26% – весной. Зимой наиболее эффективно работают 16% опрошенных, а летом – только 10%. Другие же отмечали, что их работоспособность не зависит от времени года.



Что касается работоспособности и дней недели, то наиболее плодотворные: вторник (этот день выделили 32% респондентов), среда (20%) и четверг (17%). 11% отметили понедельник как день, когда они чувствуют наибольшую работоспособность. 4% респондентов лучше всего работают в пятницу. Есть также небольшое количество лиц, пик производительности которых приходится на выходные: субботу (1%) и воскресенье (1%). Среди других вариантов респонденты отмечали, что их работоспособность не зависит от дня недели или же она варьируется.



В контексте одного рабочего дня почти половина (49%) респондентов наиболее результативна в решении рабочих вопросов утром. 21% испытывают наибольшую работоспособность в обеденные часы, еще столько же – в вечерние. 4% – наиболее продуктивны ночью. Другие же отмечают, что для них не принципиален этот вопрос, и они могут работать эффективно в разное время.